Palladino invita Kimi Antonelli a Casteldebole e al Dall'Ara: "Grandissimo campione, eccellenza di Bologna"

"Ci tenevo ad aprire la conferenza, perché è doveroso, facendo i complimenti a Kimi Antonelli . Un'eccellenza di Bologna . Siamo tutti contenti, facciamo i complimenti a lui e al suo staff. Ci terrei che ci venisse a trovare al centro sportivo e allo stadio in modo da fargli i complimenti. È un grandissimo campione". Così Raffaele Palladino alla vigilia di Parma-Bologna . Entusiasmo su entusiasmo dopo il trionfo nel Mondiale di Formula 1 del ventenne piolota della Mercedes e tre successi di fila dei rossoblù in campionato: "Le vittorie portano entusiasmo, energia positiva e autostima, ma serve equilibrio dopo le vittorie e dopo le sconfitte. Un mese fa non eravamo scarsi, oggi non siamo diventati fenomeni. Ci prendiamo il buono, siamo contenti, stiamo crescendo e ho buone sensazioni per il futuro. Domani sarà una partita tosta contro un avversario che ha appena fatto una vittoria importante".

Il Parma, corsaro 3-0 a Bergamo : "Ci aspettiamo un Parma con entusiasmo, autostima. Una squadra fisica, intensa, che gioca in casa in uno stadio difficile per gli avversari. Sarà una gara delicata, non facile, dovremo essere pronti a tutto. A una buona fase offensiva, di possesso palla, ma riconoscendo quando si difenderanno bassi e quando ci verranno a a prendere forte. Il mio obiettivo era dare un'identità chiara alla squadra, sia in fase di possesso sia di non possesso. In un mese e mezzo abbiamo fatto grandi miglioramenti. Merito dello staff e di chi lavora con me. Ho un gruppo recettivo, qualsiasi cosa vado a proporre la squadra risponde nell'immediatezza. Abbiamo cambiato tanto. Sono stati fatti passi da gigante. Per il mercato è presto, ma dico che io credo in questo gruppo e in questi ragazzi. Sono contento di loro. Poi, come sapete, quando sarà il momento parlerò con la società com'è giusto che sia. Sono venuto qui per costruire e per un progetto duraturo".

Palladino su Dovbyk: "Titolare? Sabato ha dato buone risposte quando è entrato"

Indisponibili De Silvestri e Holm. Capitolo Dovbyk: "Sta lavorando con la squadra, sabato ha dato buone risposte quando è entrato. Lui e Piccoli sono a disposizione. Artem ha lavorato col gruppo, è a disposizione anche Odgaard. Aspettiamo il rientro in gruppo di Enem. Davanti siamo tanti. Quello, però, è compito mio, la gestione del gruppo, creare competizione. Non esistono titolari e riserve. Solo l'allenamento quotidiano e ciò che dimostrano".

Palladino e i trascorsi da giocatore al Parma: "Un'esperienza bella formativa"

I trascorsi da giocatore del Parma: "L'esperienza di Parma è stata bella e formativa. Ho avuto la fortuna di stare in un gruppo di ragazzi con cui siamo ancora amici. Abbiamo legato tanto. Siamo arrivati a toccare l'Europa, poi purtroppo c'è stato il fallimento ed è stata una pagina brutta del calcio italiano. Ci siamo sentiti quasi abbandonati da tutti, è stato triste vedere le persone non percepire i soldi. Un anno triste, ma che a livello umano ci ha legato ancora di più".