L'intuizione di Palladino: Cambiaghi a destra ha mandato in tilt il Parma

Cambia fascia e manda in tilt la difesa del Parma . Nicolò Cambiaghi è uno di quei giocatori che quando ingrana la marcia giusta diventa imprendibile quasi per chiunque. Sabato Palladino lo ha spostato a destra nell'intervallo della sfida con i gialloblù e lui ha risposto da protagonista con l'assist per Theate, il rigore conquistato e una ripresa da assoluto padrone della corsia, non la sua abituale. A questo punto il suo soprannome, Cambia, sembra quasi un'indicazione tattica. Spostarlo di fascia offre un'importante soluzione offensiva al Bologna anche in ottica futura.

La metamorfosi

Non è un dettaglio da poco. Cambiaghi è abituato a partire da sinistra, ma a destra può sfruttare il piede forte per arrivare sul fondo e mettere palloni invitanti in mezzo. Esattamente quello che Palladino cercava quando, nell'intervallo, ha invertito le posizioni di Cambiaghi e Bernardeschi, portando quest'ultimo a sinistra. Una mossa che ha dato nuova vivacità alla manovra rossoblù e che potrebbe anche essere riproposta dall'inizio nelle prossime partite. Perché se Cambiaghi riesce a trovare il tempo per accelerare e puntare l'avversario, diventa difficile contenerlo. E da quella posizione può trasformare ogni strappo in un'occasione. Sabato gli sono riusciti 4 cross sui 10 tentati.

I numeri di Cambiaghi

Ma a fare la differenza è anche la gestione del possesso. Difficilmente Cambiaghi perde il pallone: 37 i passaggi con una precisione del 97,3%, che resta dell'84,4% considerando quelli nella metà campo avversaria. Non soltanto corsa e dribbling, dunque. La sensazione è che ogni volta che Cambiaghi ha avuto campo davanti abbia creato un pericolo. È un giocatore che sposta gli equilibri, costringe le difese a inseguire e apre spazi anche per i compagni.