Belli fuori, ecco il segreto del Bologna

Un Bologna bello fuori . Anzi bellissimo. Terza squadra in campionato , dietro Lazio e Como, per punti realizzati in trasferta . E addirittura squadra migliore del 2026 per i risultati colti fuori dal proprio stadio. In questo anno solare, infatti, su 17 partite i rossoblù hanno messo in fila 11 successi . Dato ancora più rilevante perché coinvolge tre allenatori diversi, tre attitudini differenti di giocare al calcio, tre moduli o interpretazione di moduli distinti, ma anche organici alterati. Insomma la capacità di essere una squadra che si impone sui campi avversari resta a prescindere dalla guida tecnica, dalle soluzioni di gioco e dagli interpreti. E allora a cosa si deve?

Vanno fissate le costanti di un comportamento così virtuoso a fronte di una oggettiva difficoltà a replicare risultati e brillantezza in casa. Il Bologna di Vincenzo Italiano, allenatore della scorsa stagione, ha ottenuto 7 vittorie su 11 partite esterne nel 2026. Puntava tutto o quasi sulla pressione degli uomini di fascia e il suo modulo, in buona sostanza un 4-3-3 o un 4-2-3-1 , non aveva bisogno di un centravanti puro. Aveva comunque Santiago Castro, una punta di movimento, la squadra era ben equilibrata dalla presenza di Remo Freuler e in avanti pesavano l’agilità e le doti nell’uno contro uno di Jonathan Rowe. Niente prima punta, più per necessità (le condizioni precarie di Artem Dovbyk) che per scelta nel Bologna di Mimmo Tedesco, sempre difesa a 4 e centrocampo a 2, che però ha accumulato due sconfitte su due gare giocate fuori casa. L’ultima, contro il Napoli, fatale. Infine Raffaele Palladino : 4 gare in trasferta e 4 successi. Anche in questa conformazione il Bologna ha utilizzato un falso nove, Roberto Piccoli , ma più stabilmente Jens Odgaard e soprattutto un modulo tutto diverso: difesa a tre , laterali che dialogano con i due vecchi interpreti del gioco sulle fasce ( Cambiaghi e Bernardeschi ) spostati all’interno in modo da favorire maggiori inserimenti e l’aumento di quote di valore di gioco anche nella parte centrale avanzata del campo.

No al centravanti, sì al falso nove

I tre Bologna dei tre allenatori e dei tre tipi di squadre diverse hanno perciò un comune denominatore: non hanno utilizzato una prima punta, ma solo attaccanti di manovra. Non hanno usufruito negli spazi brevi delle doti acrobatiche e di rapidità di centravanti d’area, ma hanno esibito uomini in grado di dare il meglio nei grandi spazi, nelle verticalizzazioni, negli scambi o nelle sovrapposizioni per gli inserimenti di esterni o mezze punte. Così il Bologna ha trasformato e adattato le proprie caratteristiche ad un gioco più funzionale, ma, al di là dei tanti cambiamenti realizzati, ha avuto la capacità di fissare una serie di movimenti e attitudini che hanno costituito l’intelaiatura sulla quale montare le caratteristiche proprie di ciascun tecnico.

Idee nuove

Ci sono cicli che nascono dalle idee nuove, ma ci sono anche idee che si stratificano in comportamenti in cui ciascuna squadra sa ritrovarsi e sa esprimersi con automatismi quasi fossero innati, in realtà tramandatisi nel corso delle stagioni. Nel Bologna esiste un nucleo originale di gioco che, evidentemente, rassicura e che permette a ciascuno di trovare tempi ed esecuzioni alle quali ci si abitua. E, se pensiamo che da ora a fine 2026 Ferguson e compagni giocheranno tre gare in trasferta su cinque partite, è probabile che le caratteristiche di un Bologna bello fuori verranno ancor di più esaltate.