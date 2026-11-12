Heggem, ultimatum a gennaio: "Al Bologna non è una situazione ideale"

Da titolare inamovibile a riserva con poco spazio. In poche settimane, il mondo di Torbjorn Heggem al Bologna si è capovolto e il difensore norvegese ha deciso di uscire allo scoperto. Dal ritiro della nazionale, ha mandato un messaggio inequivocabile: se le cose non cambieranno, a gennaio è pronto a fare le valigie. Nell'intervista concessa al quotidiano norvegese Nettavisen, Heggem non ha usato giri di parole. «Non è una situazione ideale. È strano cambiare allenatore quando si ha la sensazione di aver iniziato la stagione molto bene. Ho giocato titolare nelle prime sei partite, ma sfortunatamente non abbiamo ottenuto i risultati necessari». Con Tedesco era sempre stato titolare, con Palladino ha cominciato dall'inizio soltanto le prime due partite, per poi finire ai margini. Nelle ultime cinque giornate è rimasto quattro volte in panchina, conquistando una sola presenza, da subentrato, per uno spezzone contro il Milan. «Non posso continuare a stare in panchina per il resto della stagione. Sono nel pieno della mia carriera e voglio giocare a calcio».

Serie A Serie A, il listone con tutti i giocatori convocati dalle nazionali per la sosta di novembre Il rendimento di Heggem e le nuove gerarchie del Bologna di Palladino RENDIMENTO. Dietro la caduta nelle gerarchie c'è un basso rendimento con la maglia rossoblù. Già contro il Torino, nella prima uscita con il Bologna di Palladino, il centrale aveva mostrato qualche crepa, commettendo errori che non hanno aiutato la sua candidatura a un posto da titolare. L'intervento su Oristanio che ha rischiato di compromettere quella partita che il Bologna ha concluso in pareggio. E dopo la trasferta di Lecce il nuovo allenatore ha fatto altre scelte. Certo, il passaggio dalla difesa a quattro a quella a tre ha modificato gli equilibri e non ha certamente favorito Heggem, che ha dimostrato di trovarsi più a suo agio in una linea a quattro, ma da lui ci si aspettava di più.