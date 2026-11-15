Bologna, con il vero Orsolini l’Europa è più vicina

Quando l’Orso si è messo in testa un obiettivo, almeno fin qua lo ha sempre raggiunto. Sì, anche quelli che sembravano improbabili per un esterno, come quello di arrivare alla doppia cifra nella classifica dei marcatori ed essere per mesi e mesi il calciatore italiano che ha segnato più gol in campionato. Come è accaduto nell’annata passata, nonostante i guai fisici con i quali Riccardo Orsolini ha dovuto convivere. Quali sono gli ultimi traguardi che stanno trovando ora come ora uno spazio nei suoi pensieri? Almeno tre, tutti important e tutti da agguantare, uno dopo l’altro. Il primo: concretizzare al massimo le prestazioni. Sapendo bene che non potrà e non dovrà esserci né un vincitore né uno sconfitto nella sfida che si giocherà con Federico Bernardeschi per la parte del centro destra, del campo ma che questo compito l’Orso e Berna dovranno dividerselo da buoni e bravi comoagni di squadra, quando toccherà a lui dovrà essere estremamente costruttivo, perché mai come quest’anno il tempo sarà prezioso. Poi in fondo Orsolini poteva immaginarsi quello che gli sarebbe aspettato nel momento in cui ha deciso di diventare la bandiera del Bologna, di conseguenza figuratevi se non è pronto a viverla bene questa competizione.

Orsolini, fame di gol Poi il secondo, inevitabilmente legato al primo: ripetersi, dimostrare ancora una volta come l’Orso abbia il gol addosso, di essere di nuovo l’esterno che in Italia segna più di tutti gli altri calciatori nel suo ruolo, perché c’è chi vive per far segnare i compagni e gode quando ci riesce, e chi come lui gioca su un lato ma ha la stessa fame di gol di un attaccante vero, se non addirittura di una prima punta. E lo ha evidenziato anche sabato passato a Parma, nel momento in cui c’è stato da battere un calcio di rigore per atterramento di Cambiaghi: è vero che il primo rigorista è Orsolini e quando c’è lui in campo in teoria dovrebbe calciarlo lui, ma è altrettanto vero che gli ultimi due li aveva tirati e segnati Bernardeschi. Il colloquio tra l’Orso e Berna, va detto estremamente sereno, con Bernardeschi che ha compreso la grande voglia di Orsolini di andare a calciarlo, e così è stato. Gol e Bologna sul 2-0. È probabile che questa “scenetta” capiterà altre volte, anche perché la presenza in campo dell’uno non esclude obbligatoriamente la presenza in campo dell’altro, l’importante è che la scelta sia sempre costruttiva per la squadra.