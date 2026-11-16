Fenucci: "Palladino sta facendo un ottimo lavoro. Nuovo stadio? Ci stiamo lavorando"

Bologna, differenziato per Cambiaghi: possibile forfait contro l'Udinese

L'esterno è tornato a lavorare a Casteldebole dopo l'infortunio in Nazionale. Differenziato anche per Miranda ed Enem
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2 min

Pubblicato il 16.11.2026, 15:08 (Aggiornato il 16.11.2026, 15:51)

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Il Bologna è una delle squadre più in forma del campionato. La squadra di Raffaele Palladino è reduce da quattro vittorie consecutive, e alla ripresa affronterà l'Udinese di Zanetti, nella gara in programma al Dall'Ara domenica alle 15:00. Una partita alla quale non potrebbe non prendere parte Cambiaghi, ancora alle prese dal recupero dall'infortunio accusato in Nazionale.

Bologna, lavoro differenziato per Miranda, Enem e Cambiaghi

"A Casteldebole è iniziata la settimana della ripresa del campionato per i ragazzi di Raffaele Palladino". Si apre così il report quotidiano del Bologna pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il punto sugli infortunati: "Oggi Lorenzo De Silvestri è tornato ad allenarsi in campo, mentre Juan Miranda e Jay Enem hanno continuato il lavoro differenziato in palestra". Anche Nicolò Cambiaghi probabilmente non sarà a disponibile per la partita: "Rientrato a Bologna Nicolò Cambiaghi dopo gli impegni con la Nazionale italiana: in seguito al trauma riportato, svolgerà qualche giorno di terapie e allenamento differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana".

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Le condizioni di Cambiaghi saranno rivalutate nei prossimi giorni

Raffaele Palladino potrebbe dovere fare così a meno di Cambiaghi. L'esterno classe 2000 ha subito un infortunio nei miuti finali di Italia-Francia, che lo hanno costretto al forfait per la partita degli Azzurri contro il Belgio. Nelle undici giornate di Serie A Cambiaghi è partito dal primo minuto in dieci occasioni, subentrando solamente contro il Milan nell'ultima mezz'ora. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

 

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