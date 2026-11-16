Bologna, differenziato per Cambiaghi: possibile forfait contro l'Udinese

Il Bologna è una delle squadre più in forma del campionato . La squadra di Raffaele Palladino è reduce da quattro vittorie consecutive, e alla ripresa affronterà l' Udinese di Zanetti, nella gara in programma al Dall'Ara domenica alle 15:00. Una partita alla quale non potrebbe non prendere parte Cambiaghi , ancora alle prese dal recupero dall'infortunio accusato in Nazionale.

Bologna, lavoro differenziato per Miranda, Enem e Cambiaghi

"A Casteldebole è iniziata la settimana della ripresa del campionato per i ragazzi di Raffaele Palladino". Si apre così il report quotidiano del Bologna pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il punto sugli infortunati: "Oggi Lorenzo De Silvestri è tornato ad allenarsi in campo, mentre Juan Miranda e Jay Enem hanno continuato il lavoro differenziato in palestra". Anche Nicolò Cambiaghi probabilmente non sarà a disponibile per la partita: "Rientrato a Bologna Nicolò Cambiaghi dopo gli impegni con la Nazionale italiana: in seguito al trauma riportato, svolgerà qualche giorno di terapie e allenamento differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana".