Francesco Guidolin, l'intervista: "Il Bologna ora corre"
Ci sono città che ti restano dentro per le emozioni vissute sul campo e altre che, a un certo punto, smettono di essere soltanto un luogo e diventano una seconda casa. Per Francesco Guidolin il legame con Bologna è andato ben oltre il calcio, tanto che, terminata la sua avventura sulla panchina rossoblù, scelse di fermarsi sotto le Due Torri un altro anno, per consentire ai figli di proseguire lì il loro percorso scolastico. Del resto, la città delle torri e Udine hanno rappresentato due capitoli fondamentali della sua vita: dieci anni complessivi, cinque, «bellissimi», per ciascuna città. Con il Bologna Guidolin ha sfiorato la Champions League «che amaro in bocca, ma fu il culmine di un percorso di crescita costante». In Friuli ha invece costruito uno dei cicli più importanti della storia bianconera, con quattro qualificazioni europee in cinque stagioni, tre consecutive e due partecipazioni alla Champions. Esperienze diverse, unite da risultati importanti e da un legame che resiste al tempo. Oggi Guidolin continua a seguire con affetto entrambe le realtà, che domenica si ritroveranno una di fronte all'altra al Dall'Ara: «Mi fa piacere vedere che il Bologna abbia ripreso a correre».
Guidolin sul Bologna: "Prioritario è credere in quello che si fa"
Questo nonostante le cessioni in estate di giocatori importanti come Lucumi e Castro.
«Quando nella mia Udinese andarono via Sanchez, Inler e Handanovic sembrava potesse esserci un momento di calo. Invece arrivò il nostro miglior risultato, il terzo posto. Per riuscirci servono buoni ricambi, giovani che abbiano voglia di emergere e un bravo allenatore. È importante avere ragazzi che spingano e che siano pronti a cogliere le opportunità».
Palladino, appena subentrato a Tedesco, ha subito cambiato modulo. Anche lei in carriera ha sperimentato a lungo il 3-4-2-1, può essere questo un segreto del cambio di marcia?
«L'ho utilizzato, ma ne ho usati tanti altri. Il sistema di gioco viene dopo. Prioritario è credere in quello che si fa, avere un buon gruppo e ragazzi che spingano nella stessa direzione, con una società presente. Gli allenatori devono essere preparati ai cambiamenti: fissarsi su un solo sistema di gioco non è molto intelligente. Bisogna saper sperimentare e cogliere nuovi percorsi».
Che cosa la convince maggiormente del Bologna di Palladino? Gli esterni sembrano avere un ruolo centrale nel suo gioco.
«Mi piacciono tutti gli esterni. Palladino sta facendo un lavoro giusto per esaltarne le caratteristiche. Bernardeschi, Cambiaghi, Orsolini e Mbangula sono giocatori fantasiosi, aggressivi, tecnicamente dotati. Con loro il Bologna può essere molto pericoloso. E poi la concorrenza, quando è sana, rappresenta un valore aggiunto. Per un allenatore è meglio avere problemi di abbondanza».
Ha seguito anche Cambiaghi con la Nazionale, nella partita contro la Francia?
«Sì e mi è piaciuto tanto. Ha sempre cercato di fare qualcosa in più, per la generosità che ci ha messo. Crea molto, è pericoloso e ha una dote che non è comune: sa saltare l'uomo».
È tornato, però, un po' acciaccato. Un rischio che c'è anche per chi gioca le coppe europee. Che cosa danno e che cosa tolgono le competizioni internazionali come la Champions e l'Europa League?
«Qualcosa toglie, perché ci si allena meno, ma è un'esperienza bellissima e affascinante. Per una squadra che non appartiene ai primissimi livelli rappresenta un traguardo importante. E poi ci sono vantaggi nella gestione del gruppo se folto: puoi effettuare rotazioni importanti, perché non puoi affrontare campionato e coppe con dodici o tredici giocatori. Le partite europee permettono di vedere all'opera ragazzi che stanno emergendo o che vorresti far emergere. È un'opportunità di crescita per i giovani, che rende contente anche le società, ma anche uno stimolo per i titolari e per chi spinge alle loro spalle».
Lei che è andato in Europa otto volte con quattro squadre diverse si è fatto proprio una grande esperienza in merito. In particolare, durante la sua avventura con l'Udinese conquistò quattro qualificazioni europee in cinque stagioni, tre consecutive. Che ricordo conserva di quel ciclo?
«Splendido, sia per le qualificazioni in Champions che in Europa League. Fu un percorso bellissimo, sempre in sintonia con la proprietà, con le cose che migliorarono stagione dopo stagione. Arrivare a quei traguardi con una squadra che non appartiene ai primissimi livelli significa fare davvero qualcosa in più».
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