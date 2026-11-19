La chiama così Palladino, ma anche tanti suoi ex compagni e allenatori l'hanno considerata un maestro di professionalità e di gioco. «Mi fa piacere ricevere questi attestati di stima anche da parte di ex compagni e allenatori. Non essendo un giocatore che ruba l’occhio con una giocata particolare, ho sempre cercato di dare il massimo durante gli allenamenti, per arrivare alla partita il più preparato e attento possibile. La capacità di vedere prima le cose? Mi viene spontaneo, anche per istinto e per esperienza. Non c’è un grande segreto: tutto sta nel lavoro quotidiano». Dall'alto della sua esperienza che cosa ha trovato al suo arrivo a Bologna? «Un bell'ambiente, un gruppo sano e forte. Penso che questa sia la base per costruire qualcosa di importante. Il gruppo, del resto, è stato alla base anche dei successi delle scorse stagioni». Eppure, quando è arrivato, la squadra era nei bassifondi della classifica. «I punti non rispecchiavano il valore del gruppo. Non avevo dubbi che si potesse uscire da quella situazione: era soltanto una questione di risultati». La svolta è arrivata con Palladino. «Il mister ci ha subito trasmesso fiducia. È molto preparato, ha idee importanti e chiare e noi abbiamo cercato di mettere in campo quello che ci chiedeva». L'allenatore è anche ambizioso, lei è ambizioso. Lo è pure il Bologna? «Sì, il Bologna è ambizioso. È importante esserlo nel calcio così come nella vita. Questo ti spinge a dare sempre il massimo e tutto te stesso per cercare di ottenere risultati migliori». L'Europa può diventare un obiettivo? «È sicuramente qualcosa di stimolante. Negli ultimi anni il Bologna ha fatto molto bene, raggiungendo obiettivi e traguardi importanti. Bisogna essere ambiziosi e guardare avanti, ma credo sia ancora presto per fare ragionamenti di questo tipo». Dopo un avvio complicato in città si parlava addirittura di retrocessione, adesso dopo quattro vittorie consecutive invece si comincia a sognare in grande. Come ci si destreggia quando l'umore dell'ambiente è così ondivago? «In questo mondo è difficile mantenere l'equilibrio. Magari fai una partita in cui va tutto male e vieni considerato in un certo modo, poi vinci e cambia tutto. Bisogna essere equilibrati e lasciare parlare il campo. Noi dobbiamo pensare a fare più punti possibile, partita dopo partita». Con una risalita così repentina in classifica, il rischio può diventare quello di avere le vertigini? «Dobbiamo continuare con la stessa umiltà, determinazione e voglia di scendere in campo per portare a casa la vittoria. Vincere non è mai scontato, ma penso che ce la possiamo giocare con tutti». Lei arriva da sei stagioni importanti all'Inter. Che cosa si porta dietro di quell'esperienza? «Sono stati sei anni bellissimi, nei quali ho avuto l'opportunità di vincere tanto. Mi porto dentro tutto quello che abbiamo vissuto e costruito, sia dentro sia fuori dal campo. Si è creato qualcosa di importante anche con i tifosi e posso soltanto parlare bene di quegli anni». E di Simone Inzaghi che ricordo conserva? «Oltre a essere un grande allenatore, ho un ricordo molto positivo di lui».

La sua estate, prima di arrivare a Bologna, è stata particolare. Per la prima volta nella sua carriera si è ritrovato senza squadra. Come l'ha vissuta?

«È stata una situazione nuova per me, perché non mi era mai capitato in tutta la carriera. La mia volontà era quella di continuare a giocare e mi sono sempre allenato, convinto che potesse arrivare un'opportunità. Mi dispiace per Emil Holm, perché la possibilità di venire qui si è concretizzata dopo il suo infortunio. Gli faccio un grande in bocca al lupo».



Con il passare dei giorni, però, l'attesa sarà diventata più complicata.

«Sicuramente. Più passava il tempo e più diventava difficile, soprattutto perché non potevo allenarmi con un gruppo. Quella è stata la parte più complicata. Sono comunque riuscito a stare con la famiglia e a godermi una vacanza più lunga rispetto a quelle che avevo fatto negli altri anni. Ho vissuto quell'estate in maniera diversa».



Come si mantiene questo livello di affidabilità?

«Negli ultimi anni, anche rispetto a quando ho iniziato nel professionismo, il calcio è cambiato. Oggi si curano tutti gli aspetti in maniera molto più approfondita, dall'alimentazione al recupero, fino all'allenamento. Sono tutte componenti fondamentali per stare bene e riuscire a mantenersi ad alti livelli».



Che consiglio si sente di dare ai più giovani?

«Se posso dare qualche consiglio mi fa soltanto piacere. La cosa più importante, però, è dare l'esempio: un giovane può guardarti per quello che fai durante l'allenamento. Anche una parola detta nel momento giusto può aiutarlo nel percorso di crescita».



E consiglierebbe anche l'esperienza in Premier? Lei ha raggiunto il Manchester United.

«È stata un’esperienza importantissima per la mia carriera. Potermi confrontare con una nuova cultura, nel campionato più bello del mondo, mi ha fatto sicuramente crescere come uomo e come calciatore. Andare a giocare all’estero è un’esperienza che consiglierei a tutti di fare. Poter comunque rappresentare un club importante con una storia incredibile è stato motivo di grande responsabilità e anche di grande orgoglio».



Nel Bologna c'è Lorenzo De Silvestri che è detto "il Sindaco", lei si sente il vice sindaco?

«No, Lollo qui è un'istituzione. Per carisma e per la capacità di trasmettere i valori sani del gruppo, è sicuramente uno dei punti di riferimento. Lo conoscevo già prima di arrivare qui, mi ha fatto piacere ritrovarlo e condividere questa esperienza».



Qualcuno dei suoi nuovi compagni l'ha sorpresa particolarmente?

«È normale che se adesso faccio il nome di Cambiaghi non scopra nulla, così come quello di Miranda. Sono giocatori che hanno qualità importanti, ma ognuno, con le proprie caratteristiche, è parte integrante del gruppo».



Heggem, dopo gli impegni con la Nazionale, ha manifestato un certo malcontento per lo scarso utilizzo nel Bologna. Come giudica la sua situazione?

«Non entro nel merito del suo commento. Penso che nell'arco di una stagione tutti siano importanti per raggiungere gli obiettivi stagionali della squadra. È un ragazzo per bene, un buon giocatore che ci darà una mano quando il mister lo chiamerà in causa».



La concorrenza, dunque, non sempre è facile da affrontare. Ma lei pensa che in una squadra che vuole competere ad alti livelli sia uno stimolo necessario?

«Assolutamente sì. Quando fai questo sport vuoi sempre giocare, confrontarti e metterti in gioco. Poi è normale che il mister debba prendere delle decisioni, che ho sempre rispettato e sempre rispetterò. Io devo pensare a dare il massimo per me stesso e per la squadra. Posso fare sia il quinto che il braccetto. La competizione ad alti livelli è sempre massima, ma la vedo come uno stimolo per migliorare e crescere. Aiuta tutti a dare qualcosa in più e permette alla squadra di alzare il proprio livello».



In difesa con Casale e Theate avete trovato il giusto assetto?

«Il reparto, in toto, è ben assortito, ma al di là dei difensori la differenza la fa l'atteggiamento di tutta la squadra. I primi difensori sono gli attaccanti, che ci stanno dando una grande mano. Sono super disponibili e lavorano in maniera incredibile nelle due fasi. Anche noi difensori così siamo facilitati».



E i difensori sono i primi attaccanti. Quanta voglia ha di fare gol?

«Me lo auguro! La mia cosa principale è cercare di evitarli, ma se dovesse esserci l'occasione, perché no? Se un gol può aiutare la squadra a portare a casa i tre punti, come è successo a Theate a Parma, ben venga».