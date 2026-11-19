“Quando intraprendo un percorso nelle società di calcio, cerco di vivere la città. La settimana che portava alla partita con il Milan ero al centro del campo e c’era questo sole che illuminava San Luca. Dissi al mio staff che se avessimo vinto avremmo dovuto fare ogni giovedì questa passeggiata da Casteldebole fino a San Luca. Quando arrivi su è uno spettacolo bellissimo. Questa è casa”. Così Raffaele Palladino ai microfoni di Sky Sport. A tre giorni dal match al Dall'Ara contro l'Udinese, valido per la dodicesima giornata di Serie A, l'allenatore del Bologna, protagonista di un ottimo impatto sulla panchina rossoblù, si è raccontato in maniera intima.

Bolongna, Palladino: "Non vedo l'ora di conoscere Cremonini". Poi commuove con il ricordo di sua madre Palladino ha spiegato: "Mi piace vivere in centro perché voglio sentire le emozioni della gente, percepire cosa sentono e cosa ti trasmettono. La mia famiglia è molto legata a Cremonini, che non vedo l’ora di conoscere. Poi amo tanto Lucio Dalla, ogni mattina nel mio ufficio si parte con lui e 'L’anno che verrà'. È sempre con noi, anche dopo le partite e, soprattutto, dopo le vittorie. Poi ci sono stati dei grandi sportivi come Antonelli che ha fatto qualcosa di straordinario, un fenomeno. Prima che mi chiamassero ho cercato di studiarmi a fondo i giocatori, le caratteristiche e il loro modo di giocare. Quando sono arrivato ho cercato di stimolarli, ho fatto anche delle riunioni individuali". Bologna nel destino: "Due anni fa ho perso mia mamma. Allenavo la Fiorentina e l'ho persa proprio in occasione di un Bologna-Fiorentina. Quel giorno eravamo a Bologna. II fatto di essere tornato in questa città, per me, è come se io fossi tornato anche un po' da lei. C'è qualcosa dentro che mi fa pensare che tornando qui a Bologna sono tornato a riabbracciarla".