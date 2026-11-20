Se Raffaele Palladino ieri ha parlato con Torbjon Heggem per chiedergli una spiegazione sulle sue frasi dettate dal ritiro della nazionale norvegese («non sto giocando, se questo andazzo dovesse continuare a gennaio potrei chiedere di essere ceduto») lo sapremo probabilmente oggi, perché è intuibile che a domanda precisa nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio il tecnico rossoblù dia una risposta, certo è che il contenuto dei pensieri del difensore hanno messo di traverso tanti residenti di Casteldebole (e non è escluso che tra questi possa esserci lo stesso Palladino). Anche perché, e questa è una sottolineatura doverosa e anche importante, prima della sua partenza pare che della realtà attuale il Bologna ne avesse parlato sia con il norvegese che con il suo entourage, ripromettendosi di rivisitare il tema più avanti e proprio per questi colloqui mai i capi rossoblù si sarebbero aspettati questo sfogo di Heggem. Che potrà anche giocare poco nel Bologna, è vero, ma è altrettanto vero che ci sta mettendo anche tanto del suo per gli errori che recentemente ha fatto. E che sta continuando a fare con la sua nazionale, l’ultimo sul gol di Hojlund martedì passato contro la Danimarca.