Bologna, Heggem rimandato a gennaio
Se Raffaele Palladino ieri ha parlato con Torbjon Heggem per chiedergli una spiegazione sulle sue frasi dettate dal ritiro della nazionale norvegese («non sto giocando, se questo andazzo dovesse continuare a gennaio potrei chiedere di essere ceduto») lo sapremo probabilmente oggi, perché è intuibile che a domanda precisa nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio il tecnico rossoblù dia una risposta, certo è che il contenuto dei pensieri del difensore hanno messo di traverso tanti residenti di Casteldebole (e non è escluso che tra questi possa esserci lo stesso Palladino). Anche perché, e questa è una sottolineatura doverosa e anche importante, prima della sua partenza pare che della realtà attuale il Bologna ne avesse parlato sia con il norvegese che con il suo entourage, ripromettendosi di rivisitare il tema più avanti e proprio per questi colloqui mai i capi rossoblù si sarebbero aspettati questo sfogo di Heggem. Che potrà anche giocare poco nel Bologna, è vero, ma è altrettanto vero che ci sta mettendo anche tanto del suo per gli errori che recentemente ha fatto. E che sta continuando a fare con la sua nazionale, l’ultimo sul gol di Hojlund martedì passato contro la Danimarca.
Bologna, nessuna cessione a gennaio per Heggem ma...
Il Bologna non sembra avere alcuna intenzione di muoverlo a gennaio, ma è evidente che prima si aspetta da Heggem un chiarimento sia con il tecnico che con i suoi compagni e poi vuole capire quali sono le sue idee per il domani, perché se dovesse rendersi conto di trattenere un calciatore scontento ecco che a quel punto potrebbe anche decidere di cederlo, volendo negli spogliatoi solo uomini felici di vestire la maglia rossoblù anche quando non riescono a ritagliarsi spazi importanti.
Il Bologna aspetta Dovbyk
E per certi versi questi concetti vanno estesi ad Artem Dovbyk, che dopo aver attraversato in panchina tante partite del Bologna ha vissuto a sedere anche gli impegni con la propria nazionale, considerato che ha giocato gli attimi di recupero nella prima partita e zero attimi nella seconda. Sì, come ha dichiarato Claudio Fenucci il Bologna è deciso ad aspettarlo, ma l’ucraino dovrà darsi una mossa, perché di questo passo di sicuro non è contento lui, ma non possono essere contenti neanche i dirigenti rossoblù. La morale è la seguente: per il difensore e l’attaccante tutto è in divenire e una decisione definitiva sarà presa a gennaio, mentre per il centrocampo è già sicuro che arriverà un rinforzo. Due tra le idee attuali sono relative a Danilo Cataldi della Lazio e a Warren Bondo del Milan.
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