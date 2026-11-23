Il Bologna è come un serpente, cambia pelle, ma resta lo stesso. L’errore fatale di Nadir Zortea (che vanifica la prontezza avuta con il gol del vantaggio ) evidenzia i limiti di una squadra dal difforme spessore tecnico dei calciatori. Ci sono eccellenze, spesso compaiono momenti di ispirazione, alcuni uomini (come Cambiaghi) hanno lampi di grazia, ma se il valore complessivo si misura anche dalla somma delle doti dei singoli, le traiettorie al Bologna restano instabili. Per ambire all’Europa bisogna essere perfetti o quasi. Soprattutto in un campionato anomalo dove può capitare di incontrare una squadra di qualità come l’Udinese, accidentalmente precipitata in coda. E allora succede che di fronte a Nicolò Zaniolo , il migliore in campo, venga sciupata la grande occasione e la squadra di Raffaele Palladino interrompa il ciclo di autunno, mancando la quinta vittoria di fila. Il primo punto della squadra di Paolo Zanetti è meritato e si iscrive in un capovolgimento di senso calcistico, offrendo agli spettatori un elemento di paradosso narrativo. Il Bologna infatti va in vantaggio proprio quando appare sbilanciato dalla presenza di due uomini molto tecnici e relativa forza di contenzione (Cambiaghi e Bernardeschi sulla stessa fascia): così sembra accusare lo squilibrio, visto che nel primo tempo sono tante le azioni da rete dei friulani proprio nate dalla fascia destra. L’ Udinese però fa gol quando Palladino, nel secondo tempo, rimette in linea di galleggiamento il Bologna con Alhassane al posto di Orsolini (e cambio di fascia di Bernardeschi).

Al Bologna manca un cannoniere

Il calcio, perciò, si conferma scienza delle eccezioni. Dove un’idea ben applicata inciampa nell’episodio che rende sovrano il caso, nonostante gli accorgimenti di chi programma la stabilità e si ritrova fra le mani il suo contrario. Nella partita di ieri si è poi manifestata un’altra coincidenza di opposti. Il Bologna è una delle squadre che dispone in campo più italiani (ieri alla partenza erano sette), l’Udinese è quella che ne mette meno (erano due, di cui l’italo-tedesco Matteo Palma è solo di recente acquisizione azzurra). Ne è venuta fuori una gara tutta assolutamente italiana. Segnano Zaniolo e Zortea e abbiamo gustato il sapore da vecchi duelli di un campionato lontano nel tempo, con un campo appesantito dalla pioggia martellante, in cui rimpalli ed errori hanno reso tutto più incerto. Se Zaniolo coglie la sua seconda rete stagionale coronando una eccellente prestazione, è la rete dell’esterno di Palladino a far riflettere. Grazie a Zortea il Bologna ha mandato in gol dieci calciatori, il modo più democratico e proficuo per rimediare alla mancanza di un cannoniere di livello (Mbangula e Bernardeschi sono i leader rossoblù a 3 gol), problema al quale anche i vari allenatori negli anni sembrano essersi abituati. Come se fosse vietato avere un centravanti classico da qualche legge non scritta, ma che tutti si sentono obbligati a rispettare. Il problema però è che queste partite sporche si vincono proprio con certi uomini d’area visto che, tra l’altro, la prima punta più in forma e giustamente preferita agli altri, Odgaard, non ha ancora fatto nemmeno un gol. Ora che il peso emozionale del quinto successo da centrare è stato malamente esorcizzato, il Bologna deve concentrarsi sulla prossima trasferta, a Venezia, dove si presuppone, statistiche alla mano, che la squadra possa ricominciare a vincere prima della coppia di gare molto più delicate con Roma e Como. L’Udinese vista al Dall’Ara, invece, riprende fiducia, ha numeri tecnici e trovate tattiche coraggiose (attaccare il Bologna nel primo tempo sulla fascia più qualitativa è stata una contromossa efficace). Zanetti però dovrà essere in grado di sistemare vicino a Zaniolo un calciatore pericoloso e solido per lasciare maggiore spazio al talento dell’ex romanista. Il ciclo di quattro gare veramente toste (Fiorentina, Juventus, Frosinone e Genoa) lo impone.