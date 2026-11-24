Odgaard adesso è il titolare perchè riempie l'occhio

Certo, qualche volta è stato impiegato in questo ruolo nell’Az Alkmaar, qualche volta lo ha impiegato come punta centrale anche Thiago Motta quando mancava Joshua Zirkzee, ma negli ultimi due anni e mezzi aveva giocato o da esterno o da trequartista con Vincenzo Italiano. Che gli aveva confezionato un vestito che per Jens sembrava cucito su misura. Siamo a oggi, Odgaard è la prima punta del Bologna e gli altri stanno a guardare. In un primo tempo, è vero, Palladino ha dovuto percorrere questa strada per necessità, mancandogli Piccoli ed Enem infortunati, e ritendendo che Dovbyk non fosse a posto in parte fisicamente e in parte moralmente, ma poi Piccoli è tornato disponibile e quella che era una scelta obbligata ecco che si è trasformata in una scelta tecnica. Perché Odgaard gli riempie l’occhio, sapendo più o meno fare bene tutto, come lo stesso Palladino ha riconosciuto due giorni prima di Bologna-Udinese.