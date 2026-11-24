Odgaard, Piccoli e Dovbyk: a Bologna la “legge del gol” è dura
La notizia è che al Bologna serve una punta, ormai gli scenari sono chiari, quello che fino a ieri poteva essere una possibilità ecco che è diventata un’esigenza. Vi spieghiamo i motivi, anche se a questo punto sono davanti agli occhi di tutti. Jens Odgaard che gioca da prima punta si perde nella notte dei tempi, da quando l’attaccante danese aveva addosso la maglia dell’Inter dei giovani.
Odgaard adesso è il titolare perchè riempie l'occhio
Certo, qualche volta è stato impiegato in questo ruolo nell’Az Alkmaar, qualche volta lo ha impiegato come punta centrale anche Thiago Motta quando mancava Joshua Zirkzee, ma negli ultimi due anni e mezzi aveva giocato o da esterno o da trequartista con Vincenzo Italiano. Che gli aveva confezionato un vestito che per Jens sembrava cucito su misura. Siamo a oggi, Odgaard è la prima punta del Bologna e gli altri stanno a guardare. In un primo tempo, è vero, Palladino ha dovuto percorrere questa strada per necessità, mancandogli Piccoli ed Enem infortunati, e ritendendo che Dovbyk non fosse a posto in parte fisicamente e in parte moralmente, ma poi Piccoli è tornato disponibile e quella che era una scelta obbligata ecco che si è trasformata in una scelta tecnica. Perché Odgaard gli riempie l’occhio, sapendo più o meno fare bene tutto, come lo stesso Palladino ha riconosciuto due giorni prima di Bologna-Udinese.
Dovbyk è ai margini
Perché serve una prima punta alla riapertura del mercato di gennaio? Perché Dovbyk è ai margini, e una spiegazione deve pure esserci considerato che anche il cittì della nazionale ucraina gli ha permesso di giocare solo un paio di minuti nelle due partire contro Irlanda del Nord e Georgia. Sia Claudio Fenucci che Palladino assicurano di aspettarlo, ma se non gioca mai come può migliorare la prorpia condizione fisica. Poi perché Enem è alle prese con una tendinite e come potete leggere in un altro servizio la sua situazione clinica non sta migliorando, tanto è vero che nemmeno i sanitari rossoblù ora come ora conoscono i tempi del suo recupero.
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