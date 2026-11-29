Il migliore fra le prime punte del Bologna , cioè quello che gioca costantemente, è l’unico a non aver mai fatto gol in questa stagione. Il paradosso di Jens Odgaard spiega la forma a imbuto del gioco rossoblù e non si esaurisce nelle dieci presenze, otto da titolare, del calciatore danese. Il grande problema della squadra di Domenico Tedesco prima e di Raffaele Palladino adesso è proprio lassù, dove volano le aquile o meglio quaggiù, dove neppure decollano. E non è nato oggi. Possiamo definirlo la congettura della figurina senza volto.

Bologna, il paradosso del corvo

Il Bologna aveva affrontato la questione centravanti anche nell’estate del 2025 con l’ingaggio catastrofico di Ciro Immobile. In passato, grazie a intuizioni molto più fortunate, erano arrivati appunto Odgaard, Santiago Castro (2024), Jesper Karlsson (2023), Joshua Zirkzee (2022), Marko Arnautovic (2021), Musa Barrow (2020). Tra questi acquisti c’è chi ha reso molto, chi moltissimo, ma nessuno poteva dirsi prima punta almeno come caratteristica principale. Arnautovic compreso, per non parlare di Musa Barrow per il quale i dirigenti hanno provato a convincere allenatori, stampa e tifosi che poteva giocare davanti a tutti. Ma non fu possibile. È il paradosso del corvo: a furia di guardare ogni singolo corvo si teorizza che siano tutti neri.

Bologna, la congettura del centravanti mancante ha un contorno amletico

Forse c’è anche altro: la congettura del centravanti mancante ha un contorno amletico, è una scelta che non si riesce a compiere. Una sorta di vocazione tramandata nelle varie edizioni del Bologna, tanto da formare una vera pratica interiore. Si cerca la rete senza un vero attaccante, i gol arrivano meglio fuori casa. Quando però in area avversaria regna il caos non si presenta nessun signor Wolf a risolvere l’impasse con la giocata dell’ur-bomber, il cannoniere primordiale. Ci è stato anche detto che il gioco moderno porta tutti a essere meno vincolati all’azione dentro il perimetro dell’area. Può darsi, ma almeno le caratteristiche del risolutore, colpire i palloni sporchi e trasformare in frecce avvelenate le traiettorie incerte, continuano a fare la differenza al di là di ogni epoca. E lo si è visto, ad esempio, nella deviazione di Venezia di testa di Casale. Se ci fosse stato al suo posto il cannoniere senza volto?

Diceva un poeta: là dove c’è il pericolo cresce anche ciò che salva. Tradotto nel linguaggio blasfemo del calcio mercato: se hai un problema la soluzione comincia da lì, non altrove. Poi arriverà la risposta. Il Bologna lo sa?