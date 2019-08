Brescia, Corini: "Piatek? Spero non si sblocchi con noi..."

BRESCIA - "Andiamo a Milano per fare la nostra partita, senza pensare alle difficoltà del Milan. Non temo l'effetto San Siro, anzi penso che sia l'occasione di giocare in uno degli stadi più importanti al mondo". Eugenio Corini, allenatore del Brescia, parla così alla vigilia della gara con i rossoneri: "Ci sono gli ingredienti per una grande partita, il Milan ha tanti grandi giocatori. Piatek? Ottimo calciatore: speriamo non si sblocchi contro di noi... Comunque mi attendo un Milan arrabbiato, con voglia di riscatto. Per noi sarà più bello cercare l'impresa. Cagliari? Quando fai bene devi responsabilizzarti di più. Abbiamo avuto un impatto importante, giocando a calcio. Balotelli? Lo considereremo alla pari degli altri. Sta recuperando, quando sarà a disposizione lo stimolerò e lo allenerò come tutti gli altri calciatori".

