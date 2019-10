Brescia, Corini: "Belle risposte contro una grande squadra"

BRESCIA - "La prestazione è stata buona. Abbiamo avuto un buon approccio alla partita, ma poi abbiamo faticato per 15 minuti, senza le giuste distanze". Parla così, al termine della gara con l'Inter, il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ai microfoni di Sky: "Dopo aver preso gol abbiamo iniziato a spingere creando i presupposti per un grande secondo tempo in cui abbiamo assolutamente dominato. Dopo una grande giocata da campione, il raddoppio, abbiamo continuato a giocare. Non portiamo a casa nulla, ma abbiamo ottenuto belle risposte contro una grande squadra. La classifica? Parto sempre dal presupposto che bisogna capire chi siamo e che campionato vogliamo fare. Abbiamo tanti esordienti, anche oggi hanno esordito in due. Se non capiamo chi siamo, dove siamo da dove veniamo e cosa vogliamo fare si fa fatica. Adesso viviamo un momento sfortunato anche per gli infortuni, ma giochiamo bene. Anche a Genova lo abbiamo fatto, pur perdendo. E ci manca anche una partita”.

