Brescia, Corini: "Occasione persa, è un peccato"

PARMA - "Occasione persa? La prestazione è stata importante, era la terza gara in otto giorni, ci è mancata lucidità con il passare dei minuti. E' un peccato, sia con il Sassuolo, che oggi, abbiamo lasciato qualcosa per strada". Così il tecnico del Brescia Eugenio Corini dopo la vittoria sfumata in casa del Parma nei minuti di recupero: "Penso che la squadra ha sempre avuto la sua precisa identità, da quando sono tornato l'obiettivo era rientrare nella corsa salvezza e ci siamo riusciti, fino al 91' eravamo anche più sopra - ha detto a Sky Sport dopo l'1-1 del Tardini. Sarà un campionato di sofferenza, ma abbiamo dimostrato di poterci stare dentro e questo secondo me è molto importante". Poi il ritorno sull'esonero: "In quel momento la classifica era falsata dalla partita in meno che avevamo, ma credo nel lavoro fatto. Ci sono momenti in cui bisogna reggere l'urto negativo, in serie A può accadere una partita storta, nonostante le prestazioni di livello in cui non abbiamo portato a casa nulla. Ho sofferto la decisione ma sono stato contento di ritrovare un gruppo che dalla B aveva guadagnato la promozione. Il pareggio di oggi ci fa credere in un qualcosa di importante che, remando tutti nella stessa direzione, possiamo ottenere. Il mio rapporto con Cellino? Oggettivamente abbiamo due caratteri forti e con l'attitudine al comando, capisco non sia facile, io faccio la mia parte e il presidente la sua. A volte in una grande storia c'è un momento in cui ci si lascia per poi riprendersi. La cosa più importante è che mi si riconosca l'onestà intellettuale, io sono qui per lavorare e mantenere il Brescia in Serie A, storicamente una cosa difficile. Il progetto e la forza del presidente sono un valore aggiunto, ridando dignità ad una squadra che voglio sospingere a fare meglio con le mie competenze" è la chiosa di Corini.

PARMA-BRESCIA 1-1: LA CRONACA