Brescia, Corini: "Felice di aver recuperato Dessena. Cagliari ha grande valore"

BRESCIA - Eugenio Corini vuole voltare pagina dopo il 5-1 subito contro la Sampdoria la settimana scorsa: il Brescia non molla certamente per la lotta alla salvezza. Ecco le sue parole alla vigilia della sfida col Cagliari: "Dessena? È normale che la partita per lui può essere importante, sono felice di averlo a disposizione. Veniamo da una brutta sconfitta, il risultato fa male. Ne abbiamo parlato, è stata una settimana importante sotto molti punti di vista. Sono sicuro che ritroveremo il nostro spirito. La squadra ha sempre avuto una forza morale nelle difficoltà, dobbiamo combattere sempre per poterci salvare". Nel Brescia ben 18 giocatori sono al primo anno in Serie A: "Quando acceleri un percorso di crescita puoi pagare qualcosa. Con la Lazio prestazione di livello, meritavamo un risultato diverso. Sappiamo che dobbiamo pagare qualcosa. L'ho detto ai ragazzi, ci credo e spingerò al massimo: abbiamo tutte le possibilità per salvarci, ma sarà difficile e complicato. Balotelli? Non è stato bene, è tornato da giovedì ma ha effettuato tutte le sedute".

La Sampdoria ribalta il Brescia. A Marassi è 5-1

Sullo stato di forma dei sardi: "Probabilmente hanno pagato qualcosa, ma la classifica certifica che sono una squadra di grande valore. Ma le nostre motivazioni sono grandi, dobbiamo meritarci il sostegno del nostro pubblico. Solo se rimarremo uniti possiamo andare avanti, dobbiamo far capire che abbiamo voglia di lottare. Ho fatto vedere ai ragazzi spezzoni del match di andata, la squadra ha la capacità e la forza".