Cagliari, Pavoletti è tornato in gruppo

CAGLIARI - Seduta di allenamento mattutina per il Cagliari, al Centro Sportivo di Assemini, in vista dell'ultima gara di campionato alla Sardegna Arena contro l'Udinese. Maran ha potuto contare anche su bomber Pavoletti, tornato a lavorare in gruppo. Personalizzato per Ceppitelli e Cerri, mentre per il resto della rosa a disposizione, dopo l'attivazione tecnica, una serie di esercitazioni su sviluppi offensivi. In chiusura, la parte tecnica: cross e conclusioni in porta. Domani, sabato, è prevista un'altra seduta di allenamento mattutina. Al termine il tecnico rossoblù parlerà nella consueta conferenza stampa.