Cagliari, Maran: "Giornata no, ma l'abbiamo pagata a caro prezzo"

CAGLIARI - "Non volevamo una falsa partenza". Queste le parole di Rolando Maran, dopo l'avvio da dimenticare del suo Cagliari, sconfitto in casa dal Brescia. "La gara era iniziata nel modo giusto - spiega il tecnico del Cagliari a Rai Radio 1 - ma serve di più. Non siamo stati lucidi nelle scelte e nella pressione da portare agli avversari. Le prime gare nascondono sempre insidie, ma dovevamo fare meglio. Dispiace per i tifosi che hanno dato il loro sostegno dall'inizio alla fine: questo stadio deve essere sempre un fortino. Siamo incappati in una giornata non brillante pagandola a caro prezzo, ora bisogna rimboccarsi le maniche. Pavoletti infortunato? Non sembra niente di grave, domani valuteremo" conclude Maran.

CAGLIARI-BRESCIA 0-1: LA CRONACA