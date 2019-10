Cagliari, Giulini: "Bello stare in alto, ma pensiamo partita per partita"

CAGLIARI - Il Cagliari guarda alla partita di domenica prossima contro la Spal per conquistare i tre punti. Lo conferma il presidente del Cagliari Tommaso Giulini a margine della presentazione dell'iniziativa per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici anche per andare alla Sardegna Arena. "Contento di stare lassù? - dice il presidente ai giornalisti - noi dobbiamo pensare partita per partita. Con una mentalità giusta. Quella che abbiamo mostrato anche venerdì con il Pogon. Era un'amichevole, va bene. Ma è importante vincere anche quelle. Speriamo sia di buon auspicio perché noi vogliamo vincere". Anche se non sarà facile: "Sarà una partita per certi aspetti difficile come quella con il Verona - aggiunge - la Spal adotta lo stesso modulo e corre in ogni parte del campo. Il nostro obiettivo è la vittoria. In questo anno del centenario bisogna essere concreti: si ricorderanno di noi non per il possesso di palla o per il bel gioco, ma per come ci saremo piazzati in classifica". Molti giocatori affaticati dopo gli impegni in nazionale: "Niente alibi - taglia corto Giulini - se ci sono tanti nazionali guardiamo il bicchiere mezzo pieno: vuol dire che abbiamo giocatori forti. E che abbiamo un bel gruppo"