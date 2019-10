Cagliari, Maran: "Nainggolan ci dà soluzioni in più"

CAGLIARI - Il Cagliari continua la sua marcia, sconfiggendo la Spal alla Sardegna Arena. Rolando Maran è visibilmente soddisfatto ai microfoni di Dazn: "Ci aspettavamo di partire bene, ma l'avvio in campionato non è stato dei migliori. Nel momento più difficile siamo stati bravi, merito dei miei ragazzi, dell'impegno che profundono in settimana. Dobbiamo alimentare l'entusiasmo, continuare a spingere. Dobbiamo viverlo nel modo giusto, con equilibrio, per lavorare nel migliore dei modi".

Nainggolan fa sognare il Cagliari

Sulla prestazione super di Nainggolan: "Averlo significa avere un vantaggio, avere soluzioni in più. Ha una capacità di stare in campo notevole, nell'economia di una partita lo senti in ogni fase. Dobbiamo essere bravi a non mollare di un centimetro, a essere determinati. Castro è stato un esempio in questo senso: penso sia nel dna della squadra" conclude Maran.