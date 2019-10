Cagliari, Maran: "Grande mentalità, ma si può crescere"

TORINO - "Bel segnale il fatto di averci provato anche negli ultimi minuti dopo il pari del Torino". Queste le parole del tecnico del Cagliari Rolando Maran, dopo il buon punto conquistato in casa del Torino."Questa è sicuramente è una bella mentalità che cerchiamo di coltivare quotidianamente per prenderci delle soddisfazioni - rivela a Sky Calcio Show -. Zona Europa? Con i risultati cresce l'autostima, poi il lavoro compatta i ragazzi. Stiamo trovando la nostra identità, ma vogliamo essere artefici delle nostre prestazioni cercando di fare calcio contro qualunque avversario. Sono contento che questa squadra si stia prendendo la ribalta con il suo calcio. Passa tutto attraverso il lavoro, per il resto i complimenti e l'entusiasmo fanno piacere, ma sappiamo che la strada che dobbiamo percorrere è ancora molto lunga" ha concluso Maran.

