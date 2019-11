EuroCagliari boom, c'è gol per tutti

CAGLIARI - Meglio di Juventus, Roma e Parma, e con gli stessi marcatori di Atalanta, Inter e Napoli, sono già dieci i giocatori isolani andati in gol almeno una volta, regalando al Cagliari da zona Champions un primato, quello di aver mandato a bersaglio il maggior numero di uomini. Dieci, come Inter, Atalanta e Napoli. Nel Cagliari formato europeo, che continua a stupure nonostante manchi dalla prima giornata il bomber Pavoletti, c'è davvero gol per tutti. Maran è soddisfatto di una squadra che nonostante una falsa partenza, si è attestata alle spalle delle prime due in compagnia della Lazio: andamento che in pochi avrebbero ipotizzato qualche anno fa. A questo punto appare legittimo chiedersi chi sarà il prossimo ad entrare nella classifica marcatori. A guidarla al momento è Joao Pedro con sei reti, seguito da Simeone a quota quattro: 10 reti in 12 giornate, è una delle migliori coppie in circolazione. Ma questo Cagliari ha bisogno di tutti, come Nainggolan, abbonato ai gol ad effetto; accanto a lui Ceppitelli, autore di una doppietta a Parma. A una rete Castro, Faragò, Nandez, Oliva, Rog e Pisacane. E ora la squadra, secondo quelle che sono le indicazioni del tecnico, non vuole cullarsi sui numeri ma preferisce guardare avanti. Per alimentare il sogno europeo, serviranno ancora tanti gol e lo zampino di qualche outsider, il tutto in attesa che il rientro di Pavoletti, pur nel finale di stagione, possa dare la zampata decisiva per l'Europa.