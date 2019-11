Cagliari, Carli: "Maran? Ho paura me lo portino via. Su Nandez voci infondate"

CAGLIARI - "Sarebbe da presuntuosi dire che ci aspettavamo di essere dove siamo. Ma i punti li abbiamo conquistati e meritati sul campo, viviamo il momento serenamente e senza tanti discorsi". Così il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli ha parlato dello straordinario momento di forma rossoblù. I ragazzi di Maran sono clamorosamente terzi (in coabitazione con la Lazio), una classifica che ha entusiasmato l'ambiente sardo: "Abbiamo l'onore di rappresentare un'isola e un popolo unico - ha proseguito Carli ai microfoni di Radio Sportiva - fatto di persone solide e concrete. Noi non dobbiamo deluderli e dobbiamo giocare senza paura". Il Cagliari, alla ripresa del campionato, sarà chiamato alla difficile trasferta di Lecce: "La squadra di Liverani è allenata e gioca altrettanto bene, mi ricorda l'Empoli di Sarri in Serie A. Pressioni? Chi fa questo lavoro e non ne vuole credo abbia sbagliato qualcosa. C'erano più pressioni l'anno scorso nel momento più difficile della stagione, ma il mister è stato bravo a compattare i giocatori e andare avanti. C'è un gruppo forte che si allena a 1000 all'ora, con qualità".

"Maran? Ho paura me lo portino via. Nandez può migliorare ancora"

Carli poi si sofferma su Rolando Maran, artefice del Cagliari dei miracoli: "Non parlo volentieri dell'allenatore, ho paura me lo portino via. Le qualità di Maran le vedevo già l'anno scorso, ha tirato fuori il massimo da tutti nei momenti di difficoltà: gli allenatori bravi risolvono i problemi e lui lo sa fare. Pavoletti e Cragno out? Le loro assenze sono state una mazzata allucinante. Non sono solo due ragazzi importanti nel nostro spogliatoio, ma anche due giocatori straordinari per il nostro livello. Nandez? Si è allenato al massimo fin dal primo giorno, eravamo abbastanza sicuri del fatto che si sarebbe ambientato velocemente. Potevano esserci dubbi a livello tattico, ma lui è intelligente. Ha un atteggiamento fantastico e ancora margini di miglioramento. Le voci su di lui sono infondate, per questo avevamo scelto neanche di commentarle". Poi un giudizio su Sarri e Ronaldo: "Il mister ha fatto un percorso che gli ha fatto trovare la Serie A tardi, ma è un allenatore fantastico: avrei scommesso tutto sul fatto che sarebbe arrivato a grandi livelli. Ronaldo? Semplicemnte non sta bene, non è stata un'esclusione punitiva. Si erano già chiariti con Sarri, che ho sentito in settimana e a cui ho detto, scherzando, che doveva toglierlo prima. Io e Maran un giorno in una grande squadra? Ci siamo già, qui a Cagliari non ci manca niente. Il calcio viaggia velocissimo, ma la situazione è questa" ha concluso Carli.