Cagliari, ancora personalizzato per Ceppitelli

CAGLIARI - Neanche il tempo di godersi la super vittoria di ieri sulla Sampdoria, che i rossoblù sono già tornati in campo a lavorare in vista del nuovo impegno con i blucerchiati per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma giovedì sera alla Sardegna Arena. Seduta mattutina di scarico e defaticante tra campo e palestra per i giocatori più impiegati nella gara di ieri, mentre il resto della rosa a disposizione di Rolando Maran, dopo un riscaldamento con circuiti di tecnica e mobilità, ha chiuso l'allenamento con una partitella a campo ridotto. Ancora lavoro personalizzato per Ceppitelli, mentre Birsa ha svolto terapie. Domani, per il Cagliari, prevista una nuova seduta mattutina.