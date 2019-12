Cagliari, Giulini: "Nandez? Dal tribunale nessuna notifica"

CAGLIARI - Strategie di mercato del Cagliari da definire dopo la gara di sabato con l'Udinese: il presidente Tommaso Giulini incontrerà il ds Marcello Carli per pianificare le eventuali operazioni di gennaio. Nahitan Nandez resterà in Sardegna nonostante il malumore del suo procuratore che reclama alcune spettanze: "Apprendo dalla stampa - ha detto il presidente rossoblù - di un'udienza a gennaio. In società non è ancora arrivata alcuna notifica del Tribunale. Nandez tornerà regolarmente dall'Uruguay dopo le vacanze prima della fine dell'anno".

Buone notizie per il recupero di Alessio Cragno. "Il 13 gennaio farà una visita a Milano con il professore che lo ha operato - ha detto Giulini - e, se sarà dato il via libera anche dall'allenatore, il portiere sarà già a disposizione per la gara di Coppa Italia con l'Inter il giorno successivo". Tempi più lunghi per Leonardo Pavoletti: "Il ritorno è previsto per metà marzo, bisogna vedere come andranno i singoli step".

Discorso stadio: "Inizio lavori ad aprile 2021"

Giulini approfondisce anche l'importante tema stadio: "Il 2020 sarà un anno importante per il Cagliari, anche per il discorso sul nuovo stadio: abbiamo appuntamento giovedì con i progettisti, per mettere a punto la progettazione per limare gli ultimi dettagli già da inizio gennaio. Avevamo un accordo per un'unica struttura, alla luce della decisione del Comune bisognerà progettare una cosa diversa. Mi aspetto un tempo massimo di 5 o 6 mesi per il nuovo, così che per l'estate il progetto esecutivo sia pronto e ai primi di settembre si possa presentare in Comune, e possa partire l'iter per dichiarare la pubblica utilità dell'opera. Dovrebbero essere 180 giorni che ci portano così a fine 2020, con il bando fissato per l'inizio del 2021 e nel giro di 90 giorni il Comune deciderà a chi affidare i lavori, che essendo questa un'opera importante, susciteranno l'interesse da tutta Italia. Ad aprile 2021 speriamo di poter iniziare il tutto. Così giusto per chiarire un po' le tempistiche, visto che ho letto un po' dappertutto che qualcuno ha dato tempi non propriamente realistici".