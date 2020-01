Cagliari, Maran: "Out Ceppitelli e Cacciatore, Cragno verrà con noi"

CAGLIARI - "Siamo ancora tanto arrabbiati dopo la sconfitta con la Juventus". E' battagliero Rolando Maran, tecnico di un Cagliari che si appresta a disputare un'altra gara importante, con un Milan in piena crisi. "Volevamo cominciare l'anno in modo diverso - ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa -, ma con i bianconeri serviva una perfezione che non c'è stata. Questo ci ha però permesso di essere concentrati e stare sul pezzo in settimana. Formazione? Indisponibili Cacciatore e Ceppitelli, oltre a Pavoletti. Cragno verrà con noi, ma solo per onor di firma". Alla Sardegna Arena, domani, ci sarà un certo Zlatan Ibrahimovic: "E' un bene che campioni simili giochino nella nostra Serie A. Per loro sarà un punto di riferimento, noi dovremo essere bravi a sporcargli i rifornimenti. Domani possiamo togliere l'alone delle sconfitte, ma in ogni caso chiuderemmo il girone d'andata al sesto posto. Superare questo momento contro una squadra come il Milan sarebbe davvero importante". Sugli avversari rossoneri: "Difficile parlarne, il Milan ha cambiato tanto. Preparare la gara non è cosa facile, perchè non si riesce ad inquadrarli". Domenica scorsa, dopo tanto tempo, il Cagliari ha chiuso una gara senza segnare: "Un dato che dispiace, finora era sempre andata bene tranne all'esordio. I gol della Juve sono stati un nostro regalo, siamo mancati nel non concedere occasioni agli avversari. Joao Pedro? Sta giocando da trequartista, visto siamo in due dietro l'unica punta. Lui è molto intelligente, sa sempre dove mettersi". Poi la chiosa finale su Nandez. "La sosta è stata importante per lui, non tirava il fiato da troppo tempo. Secondo me Nahitan (Nandez ndc) è in netta ripresa, lo vedo molto meglio rispetto all'inizio del campionato".

PROBABILI FORMAZIONI