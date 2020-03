Cagliari, Maran: "Non è bastato il cuore. In difesa bisogna migliorare"

CAGLIARI -"Ci abbiamo creduto fino alla fine ma non è bastato, serviva una robustezza che oggi è mancata". Così un deluso Rolando Maran ha commentato la sconfitta del suo Cagliari con la Roma ai microfoni di Sky. "Gli abbiamo concesso troppo, nonostante i nostri tre gol, complicandoci tutto da soli. I ragazzi stanno cercando di tirar fuori il massimo delle loro possibilità, ma è difficile: ci hanno messo il cuore". Sull'errore di Pellegrini, che ha propiziato il primo gol di Kalinic: "Aldilà di quello, abbiamo concesso tanti episodi pagandoli tutti. Dispiace, perchè se vedo che la squadra perde concentrazione con Roma e Napoli poi si fa più difficile: caliamo nei momenti decisivi e in A non te lo puoi permettere. Come uscire da questa situazione? Posso solo manifestare il nostro dispiacere nei confronti dei tifosi e del presidente da parte di tutti, ma qui non vuole mollare nessuno. I numeri sono questi e non ci nascondiamo, li guardiamo in faccia". Su Gaston Pereiro, al primo gol con la maglia rossoblù: "E' entrato a partita in corsa ed ha fatto quello che gli ho chiesto, ha nelle sue corde questo tipo di giocate e ci può dare qualcosa in più per quanto riguarda la pericolosità. A noi però manca la fase difensiva, dobbiamo concedere meno occasioni". Poi la chiosa finale: "Nello spogliatoio c'è grande lealtà, vogliamo uscire da questo momento difficile".

CAGLIARI-ROMA 3-4: LA CRONACA