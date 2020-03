Cagliari, Pereiro: una ripartenza lanciata

CAGLIARI - Un mese con la sua nuova casacca e tre partite non gli sono state certo sufficienti per conquistare la fiducia del vecchio allenatore ma ora, con il cambio della guardia in panchina, anche Gaston Pereiro ripartirà da zero per provare a scalare le gerarchie del Cagliari. Certo, il trequartista uruguaiano non si aspettava un tale stravolgimento del campionato e delle sue abitudini personali arrivando in Sardegna ma, come tutti, è stato al centro del tornado Coronavirus che ha costretto tutto il mondo a cambiare il modo di vivere. A dargli la carica giusta, però, c’è stato l’arrivo del nuovo allenatore che sembra intenzionato a far ripartire tutti quanti alla pari. In attesa di capire quando questo accadrà, Zenga sta studiando uno per uno i giocatori a disposizione, analizzando non solo le loro qualità ma anche vedendo come, nelle partite precedenti, hanno saputo dare un contributo alla causa rossoblù.

L'apporto

E se non si può certo dire che il sudamericano sia stato determinante, allo stesso tempo gli vanno riconosciute tutte le attenuanti del caso. Pur, infatti, essendo vero che è arrivato a gennaio, il fatto di provenire da un campionato europeo (il Cagliari lo ha prelevato dal PSV Eindhoven) gli ha permesso di bruciare le tappe di ambientamento che avrebbero potuto creare qualche problema se fosse stato abituato ai ritmi sudamericani. E la sua duttilità potrebbe far comodo a Zenga che sembra intenzionato a trasformarlo da trequartista ad attaccante esterno del tridente di un Cagliari che, anche grazie a chi ha più entusiasmo, vuole cancellare la lunga parentesi negativa in campionato.



