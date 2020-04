Cagliari, Giulini: "Serie A si concluderà solo per motivi economici"

ROMA - "Questa stagione si dovrà terminare solo per motivi economici, per evitare le cause. Terminerà a porte chiuse, non sarà certo la poesia del calcio ma sarà fondamentale per programmare poi la prossima stagione" sono le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport a margine della giornata che l'emittente televisiva dedica ai 50 anni dallo scudetto conquistato dalla squadra rossoblù. Poi, sempre sulla ripresa del campionato di Serie A, Giulini ha ricordato che "avremo meno gente allo stadio sia per le restrizioni che per motivi economici, quindi dovremo stare attenti anche all'economia dei prezzi dei biglietti".

