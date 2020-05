Cagliari, Olsen e Pellegrini in arrivo

CAGLIARI - Mancano ancora all'appello due pedine e poi tutti i giocatori del Cagliari saranno in Sardegna pronti per la chiamata da parte del club per riprendere gli allenamenti. Dopo il rientro nell'isola di Sebastian Walukiewicz, che da due giorni ha raggiunto il capoluogo lasciandosi alle spalle il periodo in famiglia in Polonia, la società attende che arrivino anche Robin Olsen e Luca Pellergini. I due hanno preferito trascorrere il periodo di isolamento nelle rispettive famiglie in Svezia e a Roma, ma ora che l'emergenza sembra aver dato tregua e soprattutto che si è aperto lo spiraglio per tornare a lavorare sul rettangolo di gioco, entrambi stanno organizzando il loro rientro.

Coronavirus, 364ª festa di Sant'Efisio: per la prima volta senza fedeli

L'attesa

La società isolana non ha ancora provveduto a convocarli in maniera ufficiale perché non essendoci ancora certezze sulla ripresa del campionato, tutto resta in stand-by. Ma già lo spiraglio aperto prima dal Governatore della Regione Sardegna e poi dal Viminale, ha fatto scattare un primo step, con il club isolano che si è messo in moto. Condizione indispensabile per attivare tutto il meccanismo sarà ricevere il protocollo sanitario definitivo, senza il quale nessuno metterà piede in campo, ma è tempo di muoversi per evitare di perdere ulteriore tempo prezioso.

