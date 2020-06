Cagliari, serve il miglior Simeone

Il riscatto

Sei gol, anche se accompagnati da quattro assist per i compagni, sono un bottino troppo esiguo per un attaccante che era sbarcato in Sardegna con intenti bellicosi dopo un campionato non certo esaltate nelle fila della Fiorentina. Tutto sembrava girare al meglio, con i due sigilli (contro Parma e Genoa) nelle prime tre presenze stagionali con il suo nuovo club e tanta voglia di spaccare il mondo, ma pian piano la sua carica è andata scemando anche perché è stato stritolato spesso nella morsa delle difese avversarie. L’ex tecnico, Rolando Maran, gli chiedeva di sacrificarsi per cercare di rompere sul nascere le iniziative delle compagini che affrontavano i rossoblù e anche quando il Cagliari andava in possesso, spesso il Cholito si è ritrovato troppo solo a gestire l’intero peso del reparto avanzato.