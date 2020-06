Cagliari, convocato Nainggolan. Out Klavan e Birsa

CAGLIARI - Emergenza a centrocampo e soprattutto in difesa per il Cagliari che si appresta a giocare la prima partita in casa dopo il lockdown contro il Torino (Sardegna Arena, ore 19.30). Stop a Klavan per affaticamento muscolare e non convocato Birsa, in permesso per gravi motivi personali. Zenga ha deciso di arruolare anche Nainggolan, da poco rientrato in gruppo dopo il problema al polpaccio che lo ha messo fuori gioco nelle trasferte di Verona e Ferrara. Gli altri infortunati sono, oltre ai lungodegenti Faragò e Pavoletti, Oliva, Pereiro e Pisacane. Uomini contati nella retroguardia: i centrali collaudati sono solo Ceppitelli e Walukiewicz, Zenga ha portato con sé i Primavera Boccia e Carboni (appena pochi minuti con la Spal). Questa la lista: Rafael, Mattiello, Nainggolan, Rog, Cigarini, Paloschi, Joao Pedro, Cacciatore, Boccia, Nandez, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Ragatzu, Lombardi, Cragno, Pellegrini, Ladinetti, Carboni, Gagliano, Walukiewicz, Olsen, Simeone.

