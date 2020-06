Cagliari, Zenga: "Nainggolan straordinario. Se resta? Chiamerò Zhang..."

CAGLIARI - Il Cagliari sembra aver invertito la rotta: i ragazzi di Zenga superano il Torino alla Sardegna Arena al termine di una gara scoppiettante. Ecco le parole del tecnico a Sky Sport: "Nandez e Nainggolan parlano di Europa? Come potrei andare contro i miei giocatori? Stanno in forma, hanno ritrovato il divertimento e la gioia nel giocare. Non si possono tenere 90 minuti al massimo ma siamo contenti uguale: abbiamo vinto una partita fondamentale, la seconda consecutiva. I ragazzi sono andati un po' tutti al di là delle aspettative, giocando un primo tempo scientifico. Carboni ha fatto una partita spettacolare". L'ex Uomo Ragno spiega poi i suoi cambi: "L'ultimo l'ho ritardato perché Ceppitelli non stava bene. Gli ho chiesto di stringere i denti. I ragazzi hanno grandi valori umani: anche con la Spal chi si è fatto male è rimasto in campo. Di questi tempi rischi sempre di prendere un'imbarcata in un quarto d'ora".

Nainggolan torna, segna e lancia il Cagliari di Zenga: che poker al Torino!

Zenga tesse poi le lodi del suo centrocampo: "Avere Nandez, Rog, Nainggolan e gli altri è tanta roba. Bisogna solo fare in modo che giochino bene insieme. Come mai Walukiewicz e Carboni e non Cacciatore? A Fabrizio l'ho spiegato: ho bisogno di te in panchina perché se la partita si mette in un modo, ho bisogno della tua esperienza". Chiusura sulla prestazione superba di Radja Nainggolan: "È un giocatore di categoria superiore, qua ha trovato la sua dimensione. Quando hai in campo giocatori come lui o Joao Pedro, il gioco lo organizzano loro. Io Radja lo vedo bene da trequartista, oggi ha fatto una partita straordinaria. Se resta? Devo chiamare Zhang (ride, ndr). A parte gli scherzi, voglio pensare alle prossime partite perché qua sto davvero bene".

CAGLIARI-TORINO 4-2: NUMERI E STATISTICHE