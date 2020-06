Torino, Longo: "Il Cagliari ha meritato. Resta rammarico per il rigore"

CAGLIARI - Il Torino fa un passo indietro dopo aver conquistato 4 punti in due partite, perdendo col Cagliari alla Sardegna Arena in un match spettacolare. Moreno Longo ha commentato il ko ai microfoni di Sky Sport e di Torino Channel: "La cosa positiva di questa partita è stata la nostra reazione. Non abbiamo iniziato la sfida nel modo giusto anche per bravura del Cagliari, che è stato veramente spietato nelle uniche due chance da rete create nella prima frazione. Quando vai sotto diventa difficile riaprirla; se poi, quando hai la forza e la bravura per rimontare, commetti un fallo di rigore evitabile... quello è il nostro rammarico".

Nainggolan torna, segna e lancia il Cagliari di Zenga: che poker al Torino!

Il rigore di Joao Pedro in effetti è stato un duro colpo per i piemontesi, che con Bremer e Belotti avevano all'improvviso riaperto la partita: “Quel gol ci ha spento e dato loro fiducia, togliendoci la possibilità di ottenere il pareggio. Comunque ha meritato il Cagliari perché nel primo tempo ha realizzato due gol, trovando il tris all’inizio della ripresa con Nainngolan, il cui è passato sotto le gambe di un nostro giocatore. Stanchezza? Non vogliamo alibi, anche il Cagliari ha fatto tre partite". Sulla partita di Belotti: “Andrea stasera ha avuto meno spazio, ci sono delle partite dove ne puoi trovare di più, lui questa sera si defilava per cercare la palla e stare nel vivo dell’azione. In questo modo ha trovato un gol importante per la squadra e per darsi la carica”.

CAGLIARI-TORINO 4-2: NUMERI E STATISTICHE