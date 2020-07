Zenga: "Non possiamo regalare due gol. Nainggolan? Stagione finita"

GENOVA - "Sta mancando la determinazione nel momento in cui calciamo in porta. Poi abbiamo regalato due gol che ci hanno tagliato le gambe". Questa l'opinione di Walter Zenga dopo la brutta sconfitta del suo Cagliari, 3-0, in casa della Sampdoria. "Nel secondo tempo siamo passati alla difesa a quattro - ha proseguito il tecnico a Sky - ma non abbiamo inciso. Anzi, paradossalmente abbiamo fatto meglio nel primo". Sul secondo gol di Bonazzoli che ha causato la rabbia di Zenga: "Lui è stato bravissimo, ma è difficile restare in partita dopo aver preso un gol simile. Questi errori in Serie A si pagano, il mio sconforto deriva dal fatto che stavamo giocando e tenendo bene il campo". Sulle condizioni di Nainggolan: "Penso abbia finito la stagione, anche perchè restano 15 giorni" ha concluso Zenga.

SAMPDORIA-CAGLIARI 3-0: LA CRONACA