Cagliari, a Cragno maglia speciale per le 100 presenze in rossoblù

CAGLIARI - Una maglia speciale per festeggiare le cento presenze in rossoblù. Oggi, poco prima dell'inizio dell'allenamento, il Cagliari ha voluto onorare Alessio Cragno con la consegna della sua maglia conservata all'interno di una teca: sul retro il numero sul retro non era l’inseparabile 28 del portiere toscano, ma il numero 100, a celebrare il traguardo raggiunto da Alessio in occasione dell’ultima gara alla Sardegna Arena, quella contro il Lecce. Cragno ha dimostrato il suo sfavillante stato di forma anche nella partita successiva, quando allo Stadio Olimpico contro la Lazio è stato protagonista con grandi interventi e parate strappa-applausi.