Cagliari, Zenga: "Male l'approccio, meglio il secondo tempo"

CAGLIARI - "Se avessimo approcciato la gara come nel secondo tempo avremmo visto un altro Cagliari. Si è sbagliato qualcosa nella distribuzione del gioco, ma poi ci siamo sistemati giocando meglio". Così Walter Zenga dopo l'ennesimo ko della sua squadra, sconfitta 1-0 dall'Udinese con la rete di Okaka nel primo tempo. "I cambi? Ho tolto Ladinetti per provare ad essere più offensivi, non perchè la sua prestaizone non fosse buona. Pereiro? Anche lui ha fatto bene, deve giocare più vicino alla punta, mentre Ragatzu è entrato per giocare da falso nueve, ma può fare tranquillamente l'esterno" ha concluso il tecnico rossoblù.

