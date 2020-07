Cagliari, Zenga: "Battere la Juve fa sempre morale"

CAGLIARI - "Dal puinto di vista del risultato è la miglior partite, battere la Juventus campione d'Italia fa morale per tutti: per i ragazzi, per la squadra, per la regione". Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, parla così dopo il successo sui bianconeri: "Abbiamo giocato con piglio e con attenzione, abbiamo fatto altre partie con la stessa attenzione. Siamo contenti, è una squadra che non ha mai mollato ed è sempre stata in partita. Sono un grande gruppo, lavorando possiamo fare grandi cose. Vorrei sottolineare la soddisfazione di aver giocato con Ionita e Faragò in mediana. Rog ha giocato infortunato, a fine primo tempo nemmeno doveva rientrare. E siamo strafelici per Gagliano, ha dimostrato che il settore giovanile del Cagliari sforna giocatori di valore. Cosa ci siamo detti con Buffon? Con Gigi siamo amici di vecchia data. C'è stima reciproca ogni volta che ci incontriamo anche fuori dal campo. Mi ha fatto la prefazione del libro che ho scritto, dicendo grandi cose. Gli ho detto che è un grande. Perché alla sua età io avevo già smesso".

