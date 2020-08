CAGLIARI - L'incubo Coronavirus torna ad affacciarsi nuovamente in Serie A. A fare i conti con il Covid-19, adesso, è il Cagliari. Il club rossoblù ha reso nota la positività di Kiril Despodov: gli esami medici sull'attaccante sono stati svolti in Bulgaria, dove sta trascorrendo le vacanze. Attualmente asintomatico, Despodov ha già cominciato il periodo di quarantena previsto dai protocolli sanitari, al termine del quale tornerà in Sardegna per unirsi ai compagni e riprendere le attività.