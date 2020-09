Cagliari, Carta: "Godin? Trattativa viva. Nainggolan? Ci sono speranze"

CAGLIARI - Asse con l'Inter per il presente e il futuro del Cagliari: il club rossoblù sempre in corsa per Godin e Nainggolan. Nessuna pietra tombale sul ritorno del belga. "Il pallino è nelle mani dell'Inter - ha spiegato il direttore sportivo Pierluigi Carta - è un'operazione che comporta un grosso esborso economico per la società. Per la conclusione di una trattativa devono esserci la volontà ma anche i presupposti economici. Ma vedremo a fine mercato". Prima del centrocampista belga molto legato alla Sardegna, potrebbe arrivare da Milano il centrale difensivo Godin. La trattativa sarebbe ormai al traguardo e non si esclude l'imminente arrivo dell'uruguaiano addirittura già da domani. Il diesse però è più cauto delle indiscrezioni: "La trattativa è viva - ha ribadito Carta - è la nostra prima scelta in difesa in chiave di esperienza e di leadership. Siamo pronti a fare di tutto per portarlo a Cagliari. Ma è un'operazione molto delicata dove anche i dettagli sono molto importanti". La sensazione è che sul fronte Godin il Cagliari stia provando ad accelerare i tempi. "Ma bisogna fare i conti con un mercato atipico - ha detto Carta - noi stiamo facendo il possibile per dare a Di Francesco i rinforzi giusti, ma lo stesso allenatore è consapevole delle difficoltà e della particolarità di questo mercato".

