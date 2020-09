Cagliari, Godin a Villa Stuart per le visite mediche VIDEO

ROMA - Diego Godin è pronto a diventare il nuovo difensore del Cagliari. Colpo della società sarda che ha chiuso per l'arrivo del centrale dell'Inter che firmerà per tre stagioni con il club sardo. Godin questo pomeriggio è sbarcato a Roma per sottoporsi alle visite mediche nella clinica Villa Stuart. Il giocatore, accompagnato da un delegato del Cagliari, sosterrà gli esami di idoneità sportiva prima di rientrare questa sera a Milano. Preparerà le valigie insieme alla moglie Sofia Herrera, poi domani si trasferirà in Sardegna per cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Cagliari.