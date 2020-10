Cagliari, Di Francesco si gode super Nandez

CAGLIARI - Duttile, dotato di grande temperamento ma soprattutto tenace tanto da non mollare mai, soprattutto quando è in palla come domenica pomeriggio in casa del Torino. Eusebio Di Francesco si gode, così, il miglior Naithan Nandez della stagione che all’Olimpico ha regalato un assist e mezzo a Simeone permettendogli di realizzare la doppietta che ha messo ko la compagine di Marco Giampaolo. E non a caso il giocatore uruguaiano è quello che, in serie A, è riuscito a collezionare il maggior numero di chilometri percorsi in campo, diventando un punto di riferimento prezioso per tutto il Cagliari. Quando ha la palla tra i piedi c'è sempre la sensazione che qualcosa possa accadere e la gara in Piemonte è stata l'ennesima conferma. Più che giustificati i 18 milioni di euro spesi da Tommaso Giulini per strapparlo al Boca Juniors, e caduta nel corso del mercato la clausola rescissoria da 36 milioni applicata al suo contratto, la valutazione di Nandez continua a salire in maniera vertiginosa tanto che El Leon rappresenta il vero valore aggiunto fra i tanti pezzi pregiati di questo Cagliari.

Simeone, che doppietta: il Cagliari sbanca Torino

I meriti di Di Francesco

I meriti vanno in parte anche al tecnico che, messo da parte il tridente, ha pescato il jolly di uno schieramento che riesce ad esaltare El Leon. D'ora in avanti gli avversari gli presteranno maggiori attenzioni e proveranno ad arginarlo ma un giocatore imprevedibile, scattante e forte fisicamente come lui, difficilmente si farà imbrigliare e, anzi, proverà ancora una volta a essere determinante.

Leggi l'articolo completo nell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio