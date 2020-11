Cagliari conquistato: ora Zappa punta l'azzurro

CAGLIARI - Un pizzico di fatica nel riuscire ad essere efficace in fase difensiva ma anche tante galoppate sulla corsia di destra e due assist che gli hanno permesso di essere soddisfatto per il suo impatto nella massima serie. E a dirlo non sono solo i tifosi del Cagliari visto che Gabriele Zappa è riuscito a strappare anche la convocazione con l'under 21 azzurra. Due spezzoni di gare in avvio di campionato contro Sassuolo e Lazio prima di mettere le mani sul posto da titolare nel ruolo di terzino destro e non lasciarlo più. I due assist fino ad ora collezionati nelle sfide contro il Crotone e a Bologna sono la conferma che la strada è quella giusta e il Cagliari inizia a fregarsi le mani per un ottimo investimento fatto l'estate scorsa. Con poco più di tre milioni di euro si è assicurato il prestito con obbligo di riscatto del giocatore al quale Tommaso Giulini ha fatto firmare un contratto che lo legherà al club sardo fino al 2025.

Stupire anche in azzurro

Un investimento, quello del patron del Cagliari, che sembra già dare i suoi frutti perché il laterale cresciuto nelle giovanili dell'Inter si è già preso il posto in squadra e ora vuole continuare a stupire anche in azzurro per diventare quanto prima un top player nella massima serie. I numeri li ha tutti e se in appena sette giornate è riuscito a diventare un punto fermo della squadra di Eusebio Di Francesco, non ci sono dubbi sul fatto che, migliorando anche in fase difensiva, possa diventare un valore aggiunto della compagine isolana.

