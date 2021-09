Mazzarri: "L'Empoli andava al doppio del Cagliari, non me lo aspettavo"

CAGLIARI - "C’è da lavorare tanto, i ragazzi vanno sostenuti e mi dispiace tanto per il pubblico che aveva visto una gran partita a Roma con la Lazio. Oggi non siamo stati gli stessi, i ragazzi erano affranti e probabilmente sentivano l’effetto della gara in casa". È un eufemismo definire deluso Walter Mazzarri dopo il ko casalingo del Cagliari, battuto 2-0 dall'Empoli. "Ero convinto che potessimo far meglio, ma è anche merito dell’Empoli che patisce più in casa che fuori. Era iniziata male con la morte di un amico come Romano Fogli e la serata è finita peggio. Domattina vedrò la squadra e proverò a tirarla sù per fare una gara diversa con il Napoli".