Cagliari, serve il miglior Marin per arginare il Napoli

CAGLIARI - L'uomo chiave del Cagliari nella sfida contro il Napoli potrebbe essere Razvan Marin. Il centrocampista romeno ha smaltito la gastroenterite che lo aveva tenuto ai box all'inizio della scorsa settimana, ed ora sembra in grado di tornare ad occupare il ruolo di interno destro a cui Mazzarri lo ha destinato dopo lo spostamento di Dalbert da esterno a mezzala sinistra. Contro l'Atalanta, Marin ha dimostrato di avere qualità nel palleggio (sua l'invenzione che ha permesso a Bellanova di bucare la divesa nerazzurra e servire l'assist per il raddoppio di Pereiro) che gamba per lavorare anche in interdizione. Ma, allo stesso modo, ha anche fatto vedere che quando non è in giornata (come con l'Empoli nell'ultima gioranta) rischia di essere un anello debole che gli avversari possono sfruttare per andare a creare pericoli dalle parti di Cragno. Ecco, dunque, perché può essere lui l'uomo decisivo per i sardi contro la banda di Luciano Spalletti: con Marin al meglio, il duello a centrocampo può riservare più di una soddisfazione ai rossoblù. Contro la mediana azzurra ci vorrà tanta corsa ed almeno altrettanta lucidità per orchestrare le ripartenze, fasi in cui il numero 8 cagliaritano ha dimostrato di saper eccellere nei suoi momenti migliori. Il risultato del'Unipol Domus, in cui il Cagliari non è ancora riuscito a battere una big, passa anche, se non soprattutto, dalla prestazione di Marin.