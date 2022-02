Cagliari, niente riposo dopo il Napoli: Ceter e Nandez a parte

CAGLIARI - Poche ore di riposo per il Cagliari, che il giorno dopo il pareggio strappato al Napoli è tornato subito in campo per preparare la sfida di domenica in casa del Torino. Mazzarri ha concesso ai titolari della sfida dell'Unipol Domus una seduta di scarico, mentre tutti gli altri sono stati impegnati in lavoro tecnico, possesso palla e partitella su campo ridotto. Unici due a non partecipare all'allenamento di squadra sono stati Ceter e Nandez, ancora costretti ad un lavoro personalizzato. Al momento del rompete le righe, Mazzarri ha dato appuntamento ai suoi a mercoledì pomeriggio, quando tornerà a lavorare sul campo con tutti gli effettivi a sua disposizione.