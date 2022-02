Cagliari, sono di Pereiro i gol della Provvidenza

CAGLIARI - E' nata una nuova stella a Cagliari. Gaston Pereiro sembra proprio arrivato al compimento del suo percorso di maturazione, tanto che ora per il Cagliari, l'uruguagio è divenuto una certezza. Per tanto tempo è stato l'oggetto misterioso del club rossoblù. C'è voluto Walter Mazzarri, che ha visto in lui potenzialità dandogli fiducia e stimoli, perchè aveva ragione e in questo momento, Pereiro, sembra proprio essere l’asso nella manica per la corsa salvezza. Un lavoro importante quello di Mazzarri, che sta facendo anche con altri giocatori, da Grassi ad Altare passando per Dalbert e Deiola. E adesso la salvezza non è più una chimera, ma un obiettivo che può essere centrato senza tanti patemi.