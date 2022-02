Cagliari, Baselli tenuto a riposo: contusione alla caviglia

CAGLIARI - Il Cagliari prosegue il suo lavoro di avvicinamento alla sfida di domenica all'ora di pranzo in casa del Torino, ma senza l'ex granata Baselli. Il centrocampista, infatti, è stato tenuto a riposo precauzionale a causa di un "trauma contusivo alla caviglia destra riportato in gara", come riportato dallo stesso club sardo sul suo sito ufficiale. Alla seduta di allenamento, incentrata da Mazzarri su forza, possesso e partitelle, non hanno preso parte neanche Ceter e Nandez, ancora alle prese con percorsi personalizzati di recupero dopo i rispettivi infortuni. Giovedì pomeriggio nuova sessione di lavoro per i rissoblù, che avranno modo di valutare le condizioni di Baselli e decidere sull'eventuale impiego contro la sua ex squadra.