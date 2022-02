Cagliari, Nandez già freme

CAGLIARI - Se il Cagliari ha iniziato a macinare prestazioni e punti che hanno riacceso le possibilità di scalata della classifica, Nahitan Nandez nel 2022 non ha ancora inciso. Vorrebbe esserci il prima possibile per dare il proprio contributo, ma il fatto che anche ieri abbia fatto lavoro personalizzato, rende difficile la sua presenza dal primo minuto a Torino: più semplice eventualmente prendersi un posto in panchina. Ma già dalla prossima, con la Lazio, Nandez punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista. La chiusura dell'anno scorso, per Nandez, è stata travagliata, tra acciacchi e Covid che lo hanno fermato. Il nuovo si è aperto con la gara con la Roma: colpo al ginocchio che lo ha tenuto out: e nonostante gli accertamenti diano sempre esiti negativi, un fastidio all'articolazione lo ha tenuto lontano dal campo a lungo. Nel frattempo la squadra si è rimboccata le maniche: ora tocca anche a lui. Mazzarri infatti non guarda in faccia nessuno: per tornare un punto fermo, sta a Nandez dimostrare di poter essere decisivo.